Volledige bemanning P&O Ferries mag opkrassen: ‘Uw laatste werkdag was vandaag’

‘Uw laatste werkdag was vandaag’, kregen 800 verraste bemanningsleden van P&O Ferries te horen. Uitzendkrachten aan wal stonden klaar om hun job over te nemen.

‘Vaar terug naar de haven’, klonk de instructie voor het tiental ­ferry’s van P&O die donderdagochtend ergens tussen Engeland en het vasteland dobberden. ‘Want er komt een mededeling van het bedrijf.’

De in totaal 800 bemanningsleden op de verschillende schepen moesten telkens in de lobby verzamelen. Na lang wachten werd om 11 uur een vooraf opgenomen ­video afgespeeld. ‘Uw laatste werkdag was vandaag’, luidde de onthutsende boodschap. Daarna werd de bemanning verzocht het schip te verlaten en plaats te ­maken voor een nieuwe crew.

Op verschillende plaatsen werd gesignaleerd dat er een ­vervangingsbemanning klaarstond. In het geval van het schip de Pride of Hull zat die volgens het Labour-parlementslid Karl Turner klaar in bussen. Het ging om goedkope uitzendkrachten die de Pride of Hull meteen moesten bemannen zodat het schip opnieuw koers kon zetten richting Rotterdam. Volgens Franse mediabronnen ging het in Calais over Colombiaanse tijdelijke werkkrachten die de Britse bemanning moesten vervangen.

De Britse scheepsvakbond RMT reageerde verbolgen en droeg de bemanningsleden op om uit protest aan boord te blijven en de schepen te bezetten. Hierdoor konden ze niet uitvaren. Daarop deelde P&O Ferries mee dat er de komende dagen geen afvaarten meer zullen zijn. Meteen ontstonden lange files op de toegangswegen naar Dover.

Livia Spera, hoofd van de Europese zeevaardersvakbond ETF, zei dat ‘ze geschokt was dat iets dergelijks in een ontwikkeld land als het VK kan gebeuren’. De vakbonden vroegen dat politici stappen ondernamen. Een woordvoerder van premier Boris Johnson liet weten dat de beslissing en de manier waarop werknemers geïnformeerd werden compleet onaanvaardbaar was.

Miljoenen subsidies

P&O Ferries is sinds 2019 eigendom van de grote scheepvaartsgroep DP World, uit Dubai. Veel plezier hebben ze aan die overname nog niet beleefd: vorig jaar maakte het ferrybedrijf nog 100 miljoen pond verlies. Daarom werd naar de drastische middelen gegrepen. Volgens P&O Ferries waren de ontslagen een harde beslissing, maar onvermijdelijk om het bedrijf financieel opnieuw gezond te maken en de jobs van de 2.200 overige werknemers beschermen. De ferrymaatschappij, die voor de ­coronapandemie zo’n 10 miljoen passagiers per jaar verscheepte, zag door corona en de Brexit het aantal sterk terugvallen. In mei 2020 had het al eens 1.100 werknemers moeten ontslaan.

P&O Ferries zou volgens de Britse krant The Guardian 33 miljoen pond subsidies per jaar ­ontvangen. Pittig detail is dat de moedermaatschappij DP World door de extreem hoge containertarieven in 2021 een recordwinst boekte

Via de tunnel

De gestrande passagiers en vrachtwagens in Calais en Dover werd aangeraden om via concurrent DFDS of via de Eurotunnel te reizen. De vraag is of er genoeg capaciteit is, aangezien P&O instaat voor meer dan de helft van de overvaarten van Engeland naar het vasteland. Zo is er tussen Rotterdam en Hull maar een afvaart per dag, waardoor er niet zo snel een alternatief beschikbaar is.

Als de boten lange tijd niet uitvaren, dreigen taferelen zoals eind 2020, toen monsterfiles met trucks ontstonden omdat Britse bedrijven nog extra voorraad insloegen voor de Brexit van start ging.

Bij Transport & Logistiek Vlaanderen verwacht men niet meteen grote problemen omdat Vlaamse transportbedrijven de oversteek vooral via de Kanaaltunnel maken. De capaciteit van die verbinding kan tot zes treinen per uur opgetrokken worden.