Sloveense opera ‘censureert’ geel-blauwe vlagjes

De Belgische ­regisseur Frank Van Laecke klaagt over censuur door de Nationale Opera in Ljubljana. Die verbood hem om geel-blauwe vlagjes te verwerken in het decor.

Frank Van Laecke (64) is in eigen land bekend als regisseur van de Studio 100-musicals 14-18, 40-45 en Daens. Momenteel speelt zijn regie van Faust in de Nationale Opera van Ljubljana, waar hij eerder al vijf andere producties regisseerde. Maar aan die samenwerking lijkt nu een einde te komen.

‘Dit is misschien de laatste keer dat ik in Ljubljana ben’, zo sprak Van Laecke gisteren de cast en crew toe na de opvoering. De reden daarvoor ligt bij Staš Ravter, de algemeen directeur van de Nationale Opera, vertelt Van Laecke in een tekst die hij deelde met de pers.

‘In het vierde bedrijf wilde ik kleine gele en blauwe vlagjes achter het raam in het decor in plaats van de blauwe, witte en rode vlagjes uit mijn vorige Faust-productie’, schrijft Van Laecke. ‘Maar de directeur van jullie culturele tempel heeft mij verboden om deze kleuren in mijn enscenering te gebruiken. En het gaat nog verder: ik zou “nooit meer een stap zetten in zijn opera” als ik openlijk met een journalist zou spreken over zijn verbod.’

Nochtans is dit geen moment om te zwijgen, vindt hij. ‘Een artiest heeft een stem en moet spreken. Dat is zijn plicht. Voor mij is de hartslag van vandaag gekleurd in blauw en geel.’ Dat gelooft ook zijn collega-regisseur Alain Platel, met wie Van Laecke eerder het bekroonde Gardenia maakte: in zijn regie van C(h)oeurs 2022bij Opera Ballet Vlaanderen gebruikt Platel momenteel gele en blauwe vlagjes, mét de zegen van het operahuis.

Niet zo in Slovenië. Van Laecke wil deze ‘dictatuur’ aanklagen, ook al hypothekeert hij zo zijn toekomst in Ljubljana. ‘Ik zal nooit akkoord gaan met chantage. Ik zal het nooit eens zijn met censuur. Als de algemeen directeur zijn deuren voor mij sluit: het zij zo. Maar mijn stem zal hij nooit wegnemen.’