Bij de ingesloten inwoners van het belegerde Marioepol bleven afgelopen weken drie journalisten van AP. Dit is hun verslag.

Daar liggen alle kinderlichaampjes, in een smalle greppel die onder aanhoudende beschietingen haastig is gegraven, in de bevroren aarde van Marioepol. Een ervan is dat van de 18 maanden oude Kirill, de ...