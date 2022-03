‘Cryptomunten niet geschikt voor meeste mensen’

De Europese financiële toezichthouders zijn erg bezorgd over particulieren die cryptomunten kopen.

Iedereen die cryptomunten koopt, verkoopt en verhandelt, moet oppassen, zo waarschuwen Europa’s belangrijkste financiële waakhonden. Ze bestempelen ­digitale activa als ‘zeer riskant en speculatief’.

De Europese toezichthou­dende autoriteiten voor zowel banken, beleggingen als verzekeringen komen tot de conclusie dat cryptomunten ‘niet geschikt zijn voor de meeste retail­consumenten’, noch als investering, noch als betaal- of ruilmiddel. De ‘agressieve’ opkomst van promotie voor cryptoassets op sociale media en via influencers zoals Kim Kardashian houdt een verhoogd risico op misleidende reclame in, voegen ze eraan toe. Zeker als die ‘snelle of hoge ­rendementen’ beloven die te mooi lijken om waar te zijn.

De verklaring van de groep, ­gepubliceerd op de website van de Europese Bankautoriteit, echoot die van andere financiële waakhonden wereldwijd, die herhaaldelijk hebben gewezen op een ­gebrek aan consumenten­bescherming in de snelgroeiende crypto-industrie. Toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Singapore hebben ­eerder dit jaar stappen gezet om wetgeving in te voeren die de ­promotie voor cryptomunten, waaronder de beperking van ­advertenties, verder aan banden legt.

De Europese autoriteiten waarschuwen dat consumenten voorbereid moeten zijn op ‘de zeer reële mogelijkheid dat ze al hun geïnvesteerde geld verliezen als ze cryptomunten kopen’, ­terwijl ze wezen op de snelle groei van de sector en het potentieel voor geopolitieke uitbuiting.

Sancties omzeilen

De waarschuwing volgt op de beslissing van het Europees ­Parlement om wetgeving over de regulering van de cryptosector versneld in te voeren. Europese ambtenaren zijn bezorgd over cryptomunten die door Russische individuen en organisaties gebruikt kunnen worden om sancties te omzeilen, ondanks het beperkte bewijs tot nu toe dat ze dat werkelijk gedaan hebben.

In dezelfde verklaring vroeg de toezichthoudende groep meer duidelijkheid van de EU over hoe die wil maken dat Russische en Wit-Russische entiteiten geen toegang kunnen krijgen tot ­crypto ‘met het oog op de juiste uitvoering van de geldende sancties’.

De Europese Commissie heeft maandag een definitief ontwerp van het wetsvoorstel Markets in Crypto Assets (Mica) goedgekeurd. Dat voorstel moet consumenten extra beschermen tegen risico’s bij het gebruik van cryptomunten zoals het witwassen van geld en marktmanipulatie. Het wetsvoorstel moet nu worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en door het Europees Parlement.