Rusland ontsnapt voorlopig aan wanbetaling

Minstens twee houders van Russische staatsobligaties hebben de interest die woensdag betaald moest worden, wel degelijk ontvangen. Dat bevestigen ze tegenover het persagentschap Reuters. De betalingen zouden zijn gebeurd in dollars, niet in roebels. Het zou betekenen dat Rusland voorlopig ontsnapt lijkt te zijn aan een wanbetaling.

Het Russische ministerie van ­Financiën bevestigde donderdagochtend de betaling van 117,2 miljoen dollar aan een westerse bank. Via die weg zou het geld door­gesluisd moeten worden naar de rekeningen van de obligatiehouders. ‘De betaling vond plaats in buitenlandse valuta. We hebben geen problemen om onze verplichtingen na te komen’, aldus een ­mededeling die het ministerie op Telegram publiceerde.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën had woensdagavond ­laten weten dat de huidige sancties de betaling niet in de weg hoefden te staan. Rusland kan nog tot 25 mei interesten, dividenden of ­terugbetalingen verrichten op obligaties of aandelen. Op die datum vervalt de desbetreffende licentie.

Voorlopig kan Rusland zijn verplichtingen dus nakomen, maar de vraag is wat er daarna gebeurt. Het Russische ministerie van Finan­ciën heeft aangekondigd om in ­roebels te betalen als dollartransacties onmogelijk worden. Maar kredietbeoordelaars zien dat als een wanbetaling.