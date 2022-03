Federaal minister van Maatschappelijke Integratie, Karine Lalieux (PS), wijst alle voorstellen af om Oekraïense vluchtelingen een apart statuut te geven. ‘We gaan de wet niet wijzigen. We gaan hem gewoon toepassen.’

Lalieux is naar eigen zeggen ‘verbaasd’ over de polemiek die de voorbije dagen ontstond over de financiële ondersteuning van Oekraïeners die in België worden opgevangen. Aangezien zij volgens een Europese ...