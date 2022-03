Stripfiguur Guust Flater maakt na bijna 30 jaar comeback

Na bijna dertig jaar afwezigheid maakt stripfiguur Guust Flater zijn comeback. Dat heeft de Belgische stripuitgeverij Dupuis donderdag bekendgemaakt. Het album Flater slaat weer toe zal op 19 oktober uitkomen. De uitgever voorziet in een oplage van 1,2 miljoen exemplaren.

‘Het is een risico. Maar omdat Guust Flater een van de meest iconische figuren binnen de Frans-Belgische stripwereld is, vinden we dat we het groots moeten aanpakken’, zegt Stéphane Beaujean, redactiedirecteur bij Dupuis.

‘Weinig mensen hadden verwacht dat Guust Flater nog een comeback zou maken, maar nu was het moment’, aldus Beaujean. Volgens hem verdwijnen veel striphelden in de vergetelheid wanneer ze geen vervolg krijgen.

De Canadese striptekenaar Marc Delafontaine, beter bekend als Delaf, zal de reeks voor zijn rekening nemen. Volgens stripfanaten komt zijn stijl sterk overeen met die van de oorspronkelijke bezieler van Guust Flater, de Belgische cartoonist André Franquin. Hij stierf in 1997.

Het beroemde personage verscheen voor het eerst in het stripweekblad Robbedoes in 1957. Drie jaar later kreeg Guust Flater zijn eerste album, met de sobere titel Guust. In 1996 kwam het laatste album uit.

De avonturen van Guust Flater werden in een twintigtal talen vertaald. Meer dan dertig miljoen albums gingen over de toonbank.