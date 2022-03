Podcasttips | Luister eens binnen in een gevangenis

Ear hustle neemt je mee in een Amerikaanse gevangenis, ver voorbij de clichés. Le Soir heeft een dagelijkse nieuwspodcast gestart en redactrice Paulina Puatany tipt een ‘ruwe diamant’.

Wie even respijt wilde van de harde nieuwscyclus, werd afgelopen week goed bediend door Grimes. De futuristische zangeres hoopte met een coververhaal voor Vanity Fair de aandacht opnieuw te verleggen naar haar artistieke kwaliteiten – die ze overigens onmiskenbaar heeft – na haar fel gemediatiseerde relatie met Elon Musk.

Tot de interviewer plots babykreetjes hoorde op de tweede verdieping van haar woonst. Blijkt dat het koppel (relatiestatus: it’s complicated) in het geheim een tweede baby heeft gekregen. Zoonlief X Æ A-12 (spreek uit als X A.I. Archangel) heeft er een zusje bij: Exa Dark Sideræl Musk, bijgenaamd Y. En weer had niemand het over haar muziek.

Columnist Wouter Deprez, altijd gebeten door taal, had aan zo’n naam natuurlijk genoeg om er een bijzonder amusante luistercolumn aan te wijden.

Ondertussen ben ik ook al gretig aan het aftellen naar het podcastfestival van De Standaard in Oostende. We krijgen er het gezelschap van Hollywoodacteur Connor Ratliff. In Dead eyes ging hij op zoek naar Tom Hanks. De topacteur had hem ooit grof afgewezen op een casting. Welnu: vorige week maakte Connor Ratliff bekend dat hij hem, na 30 schitterende afleveringen, heeft gevonden en gesproken. Kom hem gerust persoonlijk feliciteren aan zee.

1. Warme groeten uit de gevangenis

Het Amerikaanse Ear hustle is zopas gestart met zijn negende seizoen. De podcast begon in 2017 in de gevangenis van San Quentin en werd een onwaarschijnlijk succes. Samen met gedetineerde Earlonne Woods, besloot vrijwilliger Nigel Poor om de levens binnen de gevangenismuren te belichten. Amper vijf jaar later is Woods een vrij man, wonnen ze talloze awards, waaronder een Pulitzer-nominatie, en kwam er een boek.

En toch blijft het team nieuwe manieren vinden om hun verhaal te vertellen. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen vertelt in 15 minuten hoe de telefoontjes vanuit de gevangenis de levens van de geliefden daarbuiten hebben beïnvloed. Waarom 15 minuten? Omdat de gevangenen niet langer dan een kwartiertje mogen bellen.

Nigel Poor en Earlonne Woods geven een zeldzame inkijk achter de prikkeldraad en tralies, down to earth en met een glimlach. Dat is ook nodig in een land waar meer dan 2 miljoen mensen opgesloten zijn.

Ook in de Lage Landen worden podcasts gemaakt vanuit en over het gevangenisleven. Debby De Ridder volgde in De ontsnapping zes anonieme renners die vanuit de gevangenis van Oudenaarde deelnamen aan een e-cycling race, een initiatief om even mentaal buiten de cel te treden. In Buiten de muren volgde de Nederlandse radiomaakster Marjolein Knol twee ex-gevangenen een jaar lang na hun vrijlating.

De Belgische media hebben er een nieuwe dagelijkse nieuwspodcast bij. Foto: Le Soir

2. Le Soir start een dagelijkse nieuwspodcast

Sinds deze maand sluit Le Soir zich aan bij het groeiende aantal nieuwsmedia met een dagelijkse nieuwspodcast. À propos houdt het midden tussen een verhelderende actuapodcast, zoals DS Vandaag, en een beknopte radioshow. Dat laatste hoor je aan de begintune die heel erg newsy klinkt en merk je aan de opbouw. De 20 minuten worden netjes opgedeeld in drie rubrieken. De Franstalige krant knipt die zelfs nog eens op en plaatst ze door als aparte minipodcast. De dagelijkse cultuurtip vind je bijvoorbeeld terug als Bouche à oreille.

Als je op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen over de taalgrens, of als je gewoon je kennis van het Frans wil bijspijkeren, dan weet je voortaan waarheen.

Bitshilualua Kabeya heeft intieme en inspirerende gesprekken. Foto: Menji

3. De voice messages van Bitshilualua Kabeya en haar gasten

‘Hier sta ik’, schreef collega Paulina Puatany in haar gastcolumn voor DS Letteren. Voor Black History Month bezint ze zich over de zwarte stemmen die haar gemaakt hebben tot wie ze is. In dat opzicht had ze ook een podcasttip. ‘Met Menji geeft de 26-jarige studente Bitshilualua Kabeya jonge ondernemers en creatievelingen de kans om vrijuit te reflecteren over wat hen bezighoudt’, vertelt Paulina me. Vandaar ook de titel: ‘menji’ betekent ‘gedachte’ in Kabeya’s moedertaal Tshiluba.

‘Ik vind het erg inspirerend. Niet alleen om te horen welke weg anderen hebben afgelegd, maar ook om te horen hoe de jonge podcastmaakster steeds beter wordt.’ Paulina omschrijft de podcast als een ‘ruwe diamant’. ‘De geluidskwaliteit is niet altijd perfect, maar Bitshilualua Kabeya doet alles zelf en ze zet door. Dat is het belangrijkste.’

In zekere zin voegt de lofi opname net intimiteit toe aan de gesprekken. Het roept hetzelfde gevoel op als een uitgebreide voice message van een vriend of vriendin op Whatsapp. De gesprekken passen ook binnen dat elan: het zijn beschouwingen over carrière, relaties, ambities en mentale gezondheid.

