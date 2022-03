Waarom China voorlopig geen kamp wil kiezen in deze oorlog

De Amerikaanse president Joe Biden overlegt vandaag met zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping over de oorlog in Oekraïne. Dat belooft een moeilijk gesprek te worden. Om maar iets te zeggen: China neemt momenteel geen economische sancties tegen Rusland, tot frustratie van de VS. Hoe kijkt Peking echt naar deze oorlog? En gaat Peking ooit wel kant moeten kiezen in dit conflict?





Buitenland-journaliste Giselle Nath praat ons bij over de Chinese houding en ze vertelt erbij dat Europa en Amerika echt niet meer het enige centrum van de wereld zijn.

