Volg hier de plenaire zitting. Op de agenda staat onder meer de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de nakende beslissing over de kernuitstap.

Oppositiepolitici Peter Mertens (PVDA) en Barbara Pas (Vlaams Belang) stellen de eerste vragen. Ze vinden de tussenkomst van de regering om energiefacturen te temperen too little too late. Het is weinig en komt in de zomermaanden. Momenten waarop net minder verbruik is. Bert Wollants (N-VA) maakt even later dezelfde analyse. Hij zegt dat ‘plan B’, waarbij kerncentrales openblijven, niet voorbereid is. Hij vindt dat onbegrijpelijk, zegt hij aan premier Alexander De Croo (Open VLD). MR, de partij van voorzitter Georges-Louis Bouchez, kijkt dan weer uit naar de concrete plannen om verder met kernenergie aan de slag te gaan.

Meerderheidspartijen Groen en Open VLD verdedigen het nieuwe energieakkoord bij monde van Wouter De Vriendt (Groen) en Egbert Lachaert (Open VLD). Volgens die laatste ligt kernenergie ernstig op tafel om deel uit te maken van de energiemix van de toekomst.

Voorstellen vanuit de oppositie vindt Lachaert onverstandig. ‘Verder fossiele brandstoffen steunen zorgt ervoor dat we op langere termijn de oorlog van Poetin steunen’, aldus de liberale voorzitter. De Vriendt spreekt over ‘een marshallplan om van fossiele brandstoffen af te geraken’. Vanuit Vooruit is er ergernis dat het element van het sociaal tarief niet genoemd wordt. ‘Dat werd uitgebreid en zorgt ervoor dat heel wat mensen beschermd worden’, klinkt het.

Evaluatie in september

De Croo geeft toe dat de maatregelen geen wondermiddel zijn. Er komt in september een evaluatie’, belooft hij. ‘Wanneer de energieprijzen dan nog hoog zijn, kunnen we de maatregelen doortrekken.’ Hij wijst ook naar een onderliggend probleem. De huidige prijzen staan los van de realiteit, vindt hij. ‘Er is geen schaarste.’ Op de Europese Raad van volgende week wordt dat besproken, aldus De Croo.

‘Morgen komt er een beslissing’, zegt De Croo zonder de kernuitstap bij naam te noemen. ‘Alle landen herwerken hun energiebeleid. Door de oorlog moet dat nu ook. Als we willen onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen moeten we overschakelen naar hernieuwbare energie.’ Die wordt wel goedkoper, duidt De Croo.

Van der Straeten

Na De Croo spreekt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen): ‘De oorlog in Oekraïne legt bloot hoe afhankelijk we zijn van het buitenland. Gas, uranium en olie maken deel uit van onze energiemix. De regering heeft die prijzen nu betaalbaar gemaakt. Maar dat is geen structurele oplossing.’ Ze wil op Europees niveau pleiten om een plafond te stellen aan die prijzen. Net zoals De Croo wijst Van der Straeten naar hernieuwbare energie als logische en structurele uitweg.

‘Energie is een zaak van nationale veiligheid’, gaat ze verder. Ze belooft ‘met een open blik’ te kijken naar het nucleaire. Ze zegt ook dat ze contact heeft met Engie, de beheerder van de kerncentrales, maar er is geen mandaat tot onderhandelingen.

Vluchtelingen

Valerie Van Peel (N-VA) betreurt dat mensen met slechte bedoelingen vluchtelingen kunnen ontvangen. ‘Hoe is het mogelijk dat er geen screening komt?’, vraagt ze zich af. Ze vraagt een doordacht en duidelijk crisisbeleid. Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) ziet enkel chaos in de aanpak van de regering. Hij moet ook niets weten van een leefloon voor Oekraïense vluchtelingen. Hij wil ook een goede screening van vluchtelingen zelf om er ‘fraudeurs’ uit te halen.

Ben Segers (Vooruit) betreurt de misbruiken en roept op tot een ‘sterke overheid’ om die problemen aan te pakken. ‘De signalen zijn er, zorg voor bescherming.’

Jean Marie Dedecker, onafhankelijke die vanop een N-VA-lijst werd verkozen, ziet vooral politieke profilering. Als burgemeester verwacht hij ‘eenheid en duidelijke communicatie’.

Premier De Croo zegt dat de bezorgdheid over vluchtelingen terecht is. ‘Ik hoor u vertellen over fraude, meneer Van Langenhove. Ga er eens naartoe, spreek eens met die mensen. Je zal snel doorhebben hoe ernstig de situatie is.’

Privacy blokkeert screening

De Croo pleit voor maatwerk bij het leefloon voor Oekraïense vluchtelingen. Het OCMW doet onderzoek naar bezittingen, maar ook met de noden. ‘Iemand met familie hier zal bijvoorbeeld anders behandeld worden die hier niemand kent. Dat is logisch’, zegt De Croo. Voor de opvangplaatsen belooft de premier verder overleg met de ministers-presidenten van de regio’s. Hij wil verder samenwerken. ‘Ik voel bereidheid om het maximum te doen’, aldus De Croo.

‘Het is onze taak om vluchtelingen in de best mogelijke omstandigheden te ontvangen’, vervolgt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Over de screening zegt ze: ‘systematische controle op voorhand op grote schaal is niet mogelijk’. Er zouden problemen zijn met privacy. Ze wil alertheid voor de malafide praktijken en wil daarom zo veel mogelijk mensen binnen ‘het reguliere’ helpen. Een gemeentelijke coördinator moet ook alert zijn voor misbruik. Ze belooft een woonstcontrole van wie vluchtelingen opvangt. Dat moet dienen om veiligheid te garanderen. De verschillende elementen van die aanpak worden binnenkort via een omzendbrief naar de lokale besturen verduidelijkt.

‘Gigantische uitdaging’

‘We staan voor een gigantische uitdaging. Er zijn nu 3 miljoen vluchtelingen, een miljoen meer dan een week geleden’, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Hij dankt zijn diensten en lokale besturen die snel wilden schakelen en hard werkten. ‘We informeren mensen: kijk uit waar u terechtkomt.’