Amerikaans president Joe Biden noemde zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin een oorlogsmisdadiger. Zijn opmerking werd meteen teruggefloten door zijn administratie.

Zelfs zijn eigen personeel schrok even wanneer Biden aan een groep journalisten bevestigde dat hij Poetin een oorlogsmisdadiger vindt. ‘Ja, ik geloof dat hij een oorlogsmisdadiger is’, zegt het staatshoofd duidelijk wanneer een journalist hem vraagt naar de Russische president. Hij maakte die opmerkingen op een bijeenkomst in het Witte Huis in het teken van partnergeweld.

Met het verwijt neemt Biden de voeten vooruit. Tot dusver communiceerde het Witte Huis dat zulke aantijgingen voer zijn voor onderzoek. Pas na het onderzoek kan de VS die woorden in de mond nemen. ‘Hij liet zijn hart spreken’, suste de woordvoerster van het Witte Huis, Jen Psaki, snel na de uitlatingen. De opmerkingen van de president zijn ‘in eigen naam’. ‘Hij baseerde zijn mening op wat hij ziet op televisie: barbaarse aanvallen van een brutale dictator via een invasie van een ander land’, legt Psaki uit.

Vicepresident Kamala Harris klopte vorige week in Polen op dezelfde nagel. Ze zag zeker potentiële oorlogsmisdaden en wilde daarom ‘absoluut’ een onderzoek.

‘Onaanvaardbaar en onvergefelijk’

Maar ook vanuit Moskou kwam snel reactie. Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, was er als de kippen bij om de uitlatingen ‘onaanvaardbaar en onvergefelijk’ te noemen.

De ‘uitglijder’ van Biden komt op een moment waarop allerhande tegenstrijdige signalen over de richting van de oorlog ons bereiken. De Britse krant Financial Times had het gisteren nog over een concreet vredesplan met 15 punten. Tegelijk lanceerden de Russen een hevige aanval op een theater waar zeker 1.000 mensen verscholen zaten volgens lokale autoriteiten. Vlak voor Bidens beschuldiging, kondigde hij nog extra militaire hulp aan voor Oekraïne. Dat kon op veel bijval rekenen in het Amerikaanse Congress, waar Oekraïens president Zelenski net een bevlogen speech had gegeven.

Moordenaar

Het is niet de eerste keer dat Biden Poetin een veeg uit de pan geeft. In een ouder interview had Biden hem een moordenaar genoemd. ‘Ik ben aanvallen gewoon. Dit verrast me niet’, reageerde Poetin toen laconiek in een interview met NBC News. Hij vond de opmerkingen een deel van de ‘hollywoodcultuur’ in de Amerikaanse politiek.

Na de eerste ontmoeting tussen de twee presidenten, in juni vorig jaar, pasten beide leiders ook voor een gezamenlijke persconferentie. Ze spraken toen apart de pers toe.