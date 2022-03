Derde gecontroleerde transportbedrijven loopt tegen de lamp

Onder meer zwartwerk tiert nog welig in de transportsector. Zo leren de jongste cijfers van de sociale inspectie.

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) organiseerde vorige maand een nationale flitscontrole in de transportsector, de pakjeskoeriersbedrijven inbegrepen. De sector werd op voorhand verwittigd dat er een controle zou plaatsvinden, maar toch liep nog meer dan een op de drie bedrijven van de 102 gecontroleerde bedrijven tegen de lamp.

Het grootste probleem blijft zwartwerk, waarbij werknemers niet werden aangemeld of meer uren presteerden dan contractueel was voorzien. ‘Sociale dumping en zwartwerk blijft een groot probleem’, besluit minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) dan ook. Hij werkt dan ook in Europese context aan strengere wetgeving tegen sociale dumping.

Een volgende flitscontrole staat in mei gepland en zal de bouwsector in het vizier nemen. Daarnaast kondigt Dermagne nog specifieke controles aan op de werkomstandigheden in de dienstenchequesector aan. Die controles zullen vooral gericht zijn op het welzijn op het werk en het voorkomen van arbeidsongevallen. ‘Er zijn wat adequate preventiemaatregelen betreft zeer grote verschillen op te merken tussen dienstenchequebedrijven’, aldus Dermagne.