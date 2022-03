Juventus uitgeschakeld, Chelsea wel geplaatst voor kwartfinales Champions League

Te midden van de crisis plaatste Chelsea zich voor de kwartfinales van de Champions League door te winnen in Lille (1-2). Romelu Lukaku mocht invallen voor het slotkwartier. Ander verhaal voor Juventus, dat in eigen huis werd vernederd door Villareal (0-3) en is uitgeschakeld.

Halfweg hielden Rijsel en Chelsea elkaar in evenwicht in het Stade Pierre-Mauroy. Burak Yilmaz gaf Rijsel in de 38ste minuut hoop met een feilloos omgezette penalty. Die kwam er op aangeven van de VAR, die handspel van Jorginho geconstateerd had. De Italiaan met Braziliaanse roots maakte zijn strafschopfout goed door met een subtiele doorsteekpass Christian Pulisic het straatje in te sturen. Die hield het hoofd koel en legde het leer weg met een schuiver in de verste hoek.

In de tweede helft zag Xeka zijn kopbal op een afgemeten voorzet van Yilmaz vol op de paal uiteenspatten. Die gemiste kans zou nog zuurder uitdraaien toen Chelsea-kapitein Cesar Azpilicueta de match doodmaakte op aangeven van Mason Mount. Amadou Onana mocht net voor het uur invallen bij de thuisploeg. Romelu Lukaku kreeg ruim een kwartier speeltijd van Thomas Tuchel.

Op hetzelfde moment waren ook Juventus en Villarreal aan zet in Turijn. Lange tijd leken er verlengingen in de maak, tot Gerard Moreno in de 78ste minuut met een penalty de ban brak voor de ‘Gele Onderzeeër’ en Pau Torres acht minuten later het Allianz Stadium definitief het zwijgen oplegde. Arnaut Danjuma, voormalig speler van Club Brugge, verzilverde in de extra tijd op zijn beurt een elfmeter en velde daarmee het harde verdict voor de ‘Oude Dame’.

Chelsea, de huidige titelhouder, en Villarreal, de laatste laureaat in de Europa League, scharen zich bij Bayern München, Manchester City, Benfica, Atletico Madrid, Liverpool en Real Madrid. Vrijdagmiddag om 12 uur vindt in het Zwitserse Nyon de loting plaats voor de kwartfinales en halve finales van het kampioenenbal.