Dementie is een bitch

Dementie, beste lezer, is een bitch. Ik kan het wel mooier zeggen, maar waarom zou ik? Het omhulsel waar ooit mijn door alzheimer geplaagde moeder in werkte en woonde, lijkt nog steeds als twee druppels op haar, maar de vrouw zelf is al lang uitgecheckt. Elke keer als we toch weer een flinter van haar terugvinden, wordt ook die weer afgenomen.