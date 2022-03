Frankrijk bereid te praten over autonomie Corsica

Frans Binnenlandminister Gérald Darmanin heeft dinsdagavond aan Corsicaanse media gezegd bereid te zijn Corsica autonomie te geven. De uitsprak komt er na wekenlange onrust op het eiland.

‘We zijn klaar om zo ver te gaan als autonomie’ voor Corsica, een van de grootste eilanden op de Middellandse Zee. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin dinsdagavond gezegd tegen het regionale dagblad Corse-Matin. De minister komt met de opmerkelijke uitspraak aan de vooravond van een tweedaags bezoek aan het eiland, na dagenlange onrust op het eiland in de Middellandse Zee.

Darmanin benadrukte dat de voorwaarde voor een gesprek tussen Corsicaanse vertegenwoordigers en de regering over de toekomst van het eiland de terugkeer van de rust is, zo staat in een uittreksel uit een interview met de krant dat op de website is gepubliceerd.

Protesten

Op Corsica wordt al ruim een week gedemonstreerd. Daarbij zijn zondag tientallen agenten en betogers gewond geraakt. Aanleiding voor de protesten is de aanval op de Corsicaanse separatist Yvan Colonna door een medegevangene, waardoor Colonna ernstig gewond raakte.

De 61-jarige separatist, die een levenslange celstraf kreeg vanwege de moord op de gouverneur van Corsica in 1998, ligt sinds de aanval in coma. Demonstranten beschuldigen de Franse autoriteiten ervan Colonna tegen zijn verzoek in niet te hebben overgebracht naar een gevangenis op Corsica. In Bastia, in het noorden van het eiland, namen zondag volgens lokale media enkele duizenden mensen deel aan het protest.

Spanningen

Er zijn al langer spanningen tussen de centrale Franse regering en onafhankelijkheidsstrijders op Corsica, dat sinds de 18e eeuw tot Frankrijk behoort. In 2018 trok de plaatselijke regering met een eisenpakket naar Parijs. De Corsicanen wilden toen een specifieke vermelding van Corsica in de grondwet en samen met Parijs een autonoom statuut uitwerken voor Corsica, dat op die manier zijn eigen wetten zou kunnen uitvaardigen. Meer fiscale bevoegdheden stond ook bovenaan het lijstje. Het Corsicaans moet naast het Frans een officiële taal worden. ‘Politieke gevangenen’ - Corsicanen die veroordeeld zijn wegens (dodelijk) geweld bij de onafhankelijkheidsstrijd - moeten vrijkomen nu de gewapende strijd sinds 2014 is gestaakt. En om de druk op de woonmarkt te verlagen, moet de verkoop van huizen en gronden gereserveerd worden voor wie al langer dan vijf jaar op het eiland woont.