Oostenrijker onderschept die in eigen wagen stinkdieren rondvoerde

Een interventieploeg van de lokale politie Heusden-Zolder heeft dinsdagavond in Bolderberg (Zolder) een Oostenrijker onderschept die bijna 70 dieren in zijn wagen had zitten, waaronder vier stinkdieren.

De interventieploeg controleerde een verdachte wagen met Oostenrijkse nummerplaten die met lage snelheid reed. Achter het stuur zat de 55-jarige Oostenrijker, met bijna 70 dieren in zijn voertuig.

De koffer was volgestouwd met dozen met daarin allerhande vogels, wild en gekweekte, inheemse en exotische exemplaren. In totaal telde de politie 3 zwanen, 3 ganzen, 3 kippen, 30 siereenden, 24 uitheemse fazanten, maar ook nog 4 stinkdieren.

Leveren aan parken

De bestuurder vertelde dat hij deze dieren her en der kocht om ze vervolgens in Duitsland en Oostenrijk aan verschillende dierentuinen of parken te leveren. Omdat de man geen papieren voor de dieren kon voorleggen en ze in veel te kleine kooien en zonder verse lucht werden vervoerd, besloten de agenten om de dieren in beslag te nemen en een onderzoek te openen naar de handel.

De diereninspectie zal het onderzoek voeren naar de herkomst van de dieren en de handelaren opsporen en verhoren. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder kwam ter plaatse en nam de dieren mee voor verzorging en opvang. Daar werd vastgesteld dat ze goed gevoederd werden, maar dat ze duidelijk in te kleine kooien werden gehouden. Dat was aan de pluimage en de vacht te zien.