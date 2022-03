Amerikaanse rente voor het eerst in vier jaar tijd omhoog

De Amerikaanse centrale bank trekt haar basisrente met 0,25 procentpunt omhoog. Voor het eerst sinds begin 2020 is er in de VS geen nulrente meer. Later dit jaar volgen er nog zes renteverhogingen.

Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve (Fed), heeft vanavond, zoals verwacht – aangekondigd dat de basisrente in de VS wordt opgetrokken met 25 basispunten (of 0,25 procentpunt), naar een vork van 0,25 tot 0,50 procent. Het gaat om de eerste renteverhoging sinds 2018. Begin 2020, bij het uitbreken van de coronapandemie, heeft de Fed de Amerikaanse rente nog op 0 gezet.

Met een hogere rente hoopt Powell de oplopende inflatie in de Verenigde Staten (meer dan 5 procent) te bestrijden. De Federal Reserve blijft bij haar streven naar een inflatiepeil van 2 procent.

Opvallend: deze renteverhoging wordt de eerste van een lange reeks. De Fed-bestuurders mikken tegen eind van dit jaar op een basisrentepeil van 1,9 procent. Als ze dat doel in stapjes van 0,25 procentpunt willen bereiken, moeten er in de rest van 2022 nog zes bijkomende renteverhogingen volgen. Mogelijk komt er tussentijds toch een renteverhoging met 50 basispunten (0,50 procentpunt), als de inflatie hoger blijft dan verwacht.

Volgens de huidige prognoses van de Fed zou de Amerikaanse rente tegen eind 2023 op 2,8 procent moeten staan.

Voorlopig blijft de nulrente wel bestaan in Europa. De Europese Centrale Bank (ECB) wil eerst haar programma van obligatieaankopen stopzetten – allicht in het derde kwartaal van 2022 - om daarna, wellicht in het vierde kwartaal, een eerste keer de Europese rente verhogen.