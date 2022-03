Dan toch geen twintig graden in ons land: Saharazand houdt zon tegen

Twintig graden en volop zon, zo werd voorspeld voor vandaag. Maar nergens in ons land werd het zo warm, verre van. Grote spelbreker was het Saharazand dat in de lucht hing. ‘Dit heb ik nog nooit gezien in mijn carrière’, aldus weerman David Dehenauw.

Er waren ons temperaturen beloofd van 20 graden, maar daar was buiten niet veel van te merken. Oorzaak: het Saharazand. Weerman David Dehenauw had dinsdagavond al gewaarschuwd dat de voorspelde zon verstopt zou blijven achter de wolken, maar dat de voorspelde temperaturen ook achterwege zouden blijven, had hij niet verwacht.

’Er is wellicht zoveel zand aanwezig in de lucht dat niet alleen de optische dichtheid van de wolken groter is - waardoor er minder zon door kan schijnen - maar ook de vorming van nog meer wolken wordt bevorderd. Dit heeft als gevolg dat de temperaturen ongeveer 5 graden (!) lager zijn dan voorspeld’, legt Dehenauw uit op Twitter.

‘De weercomputers (en dus wij) kunnen rekening houden met een gemiddelde zandconcentratie in de lucht bij dergelijke evenementen. Studies uit het verleden geven verschillen aan van +/- 1 graad, maar dit heb ik nog nooit gezien in mijn carrière. Voer voor nog veel wetenschappelijke discussies, maar zeer jammer voor de mensen die wilden genieten van de beloofde lentewarmte. De weerman wikt, de natuur beschikt’, besluit hij.

Het Saharazand heeft ons trouwens niet alleen een warme dag ontnomen, ook morgen zullen we de gevolgen merken op onze auto’s, dakvensters en zonnepanelen, wanneer het zand door een voorspelde regenzone naar beneden valt. ‘Ik vermoed dat, als de aangekondigde regen vanavond, vannacht en deels morgenochtend valt, dat de carwash wel eens een goede donderdag zou kunnen beleven’, zegt ook Dehenauw.