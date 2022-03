Bellen naar Rusland in oorlogstijd: ‘Inlichtingendiensten maken kinderen bang’

Stel je voor: je land waar je woont start een oorlog met een buurland. Je bent niet akkoord, je wil protesteren, maar vliegt daarvoor in de cel. En je familieleden staan wel achter die oorlog, en het leidt tot zo’n felle discussies dat je met hen breekt. Voor miljoenen Russen is dat vandaag de realiteit. Hoe gaan Russische tegen- en voorstanders van de oorlog met het conflict in Oekraïne om?





Journaliste Sylvie Van Ginneken houdt de vinger aan de pols in Rusland. Ze sprak met tientallen Russen, mensen die tegen de oorlog zijn, maar ook enkelen die Poetin steunen.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Sylvie Van Ginneken | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Marie Garré | Eindredactie Alexander Lippeveld | Audioproductie Chiaran Verheyden | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.