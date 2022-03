Instagram-oplichtster Anna Sorokin wordt Amerika uitgezet

Oplichtster Anna ‘Delvey’ Sorokin, bekend van de Netflix-serie Inventing Anna, probeert te voorkomen dat ze Amerika wordt uitgezet. Dat zegt haar advocaat. Amerikaanse media meldden eerder dat ze op korte termijn het land uit moet. De afgelopen dagen was er grote verwarring over waar Sorokin was.

Sorokin (31) werd in 2019 veroordeeld tot vier tot twaalf jaar cel, maar kwam uiteindelijk na iets minder dan vier jaar voorwaardelijk vrij. Daarna werd ze vastgehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Amerikaanse media melden nu dat Sorokin op korte termijn terug naar Duitsland moet.

In de zomer van 2013 kwam Sorokin naar New York. De toen 22-jarige veranderde haar achternaam in Delvey en deed zich voor als een rijke Duitse erfgename. In werkelijkheid waren haar ouders Russische immigranten in Duitsland. Haar vader was vrachtwagenchauffeur en later ondernemer.

Sorokin hield tot haar arrestatie in 2017 iedereen in haar omgeving voor de gek en deelde haar gefakete societyleventje op haar Instagram-account. Ze vertelde dat ze een trustfonds ter waarde van 67 miljoen op haar naam had staan. Ze logeerde in exclusieve hotels, gebruikte een privéjet zonder daarvoor te betalen, en stal 250.000 dollar van New Yorkse banken. De Netflix-serie Inventing Anna is gebaseerd op haar leven vol bedrog.