De Oekraïense president Volodimir Zelenski oogstte een staande ovatie na een toespraak voor het Amerikaanse Congres. Daarin haalde de president alles uit de kast om zijn Amerikaanse toehoorders te overtuigen van de nood aan een nofly-zone. Hij maakte toespelingen op Amerikaanse trauma’s als 9/11 en Pearl Harbor, citeerde Martin Luther King, toonde een emotionele video met oorlogsbeelden, en sprak Joe Biden aan als leider van de wereld en ‘leider van de vrede’.

‘Slava Ukraini’, glorie aan Oekraïne, sprak voorzitster Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, toen ze de Oekraïense president Volodimir Zelenski aankondigde. Ze herhaalde het een aantal keer. Waaiend met haar armen maande ze haar collega’s aan om hetzelfde te doen. Het bleef stil aan de overkant. De Amerikaanse politici stonden namelijk niet te springen voor de verwachte eisen van Zelenski. De nofly-zone waar Zelenski al meer dan een week op aandringt, is voor Amerika een brug te ver. Zij vrezen dat de Navo dan rechtstreeks meegesleurd wordt in het conflict en dat het een opening creëert naar een derde wereldoorlog.

Voor de Oekraïense president kwam het er dan ook op aan om sympathie en medelijden op te wekken bij zijn toehoorders. Hij sprak de Amerikanen rechtstreeks aan op hun rechtvaardigheidsgevoel. ‘We zijn een vrede- en vrijheidslievend volk dat zich al acht jaar verzet tegen een Russische invasie. Op dit moment wordt ons lot bepaald’, zei Zelenski aan het begin van zijn toespraak. ‘Rusland heeft tanks en vliegtuigen ingezet tegen onze vrijheid en onze toekomst. Het zet wapens in tegen onze dromen, dezelfde dromen die jullie, Amerikanen, koesteren.’

Hij vroeg de Amerikaanse politici om zich Pearl Harbor en de aanslagen op 11 september te herinneren. Dat zijn niet toevallig twee aanvallen waarbij Amerika vanuit de lucht getroffen werd. ‘Ons land ervaart hetzelfde, elke nacht, al drie weken lang. Is een nofly-zone dan zoveel gevraagd?’, zei hij. ‘Als dat niet kan, stel ik een alternatief voor. Jullie weten wat we nodig hebben op het terrein. We hebben luchtsteun nodig, krachtige straaljagers die onze mensen en onze vrijheid kunnen verdedigen.’

Zelenski dringt daarmee aan om opnieuw werk te maken van de mislukte vliegtuigruil. Eerder had de Verenigde Staten zich verzet tegen een plan van Kiev om de luchtmacht te versterken met MiG-29-straaljagers. Polen en andere Europese Navo-landen zouden hun straaljagers via de VS doorschuiven naar de VS. Vooral Polen was daarvoor te vinden, maar ze botsten op een Amerikaanse njet.