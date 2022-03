De politie heeft vanmorgen in Rotterdam de 45-jarige activist Willem Engel opgepakt op verdenking van opruiing. Hij was voorman van de actiegroep Viruswaarheid, die het gevaar van covid-19 bagatelliseert en tegen vaccinatie is.

Engel zou tijdens een lange periode opruiende coronagerelateerde berichten op sociale media hebben gepost, stelt het Openbaar Ministerie. Verder commentaar wordt in het belang van het onderzoek niet gegeven.

Jurist Jeroen Pols (Viruswaarheid) bevestigt op Twitter de arrestatie. ‘Het regime-Rutte zet de volle aanval in op critici en oppositie. Ondertussen een grote mond hebben over de democratie in Rusland.’

De Nederlander Norbert Dikkeboom begon vorig jaar een burgerinitiatief omdat Engel zich volgens hem schuldig maakte aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Hij diende ook een klacht in tegen Engel, waarna het Nederlandse gerecht in januari al een onderzoek opende.

Klacht tegen Van Ranst

Engel zei eerder dat hij geen strafbare feiten pleegde door het coronavirus te ontkennen en het vaccin af te raden. ‘Ik probeer het debat scherp te voeren, maar ga nooit over de lijn’, klonk het. De Viruswaarheid-voorman deed op zijn beurt aangifte tegen Dikkeboom wegens smaad en laster.

In ons land is Willem Engel bekend omdat hij viroloog Marc Van Ranst dagvaardde wegens laster. De rechtbank oordeelde intussen dat er geen sprake is van een misdrijf.