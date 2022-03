Het Russische leger voert in alle hoeken van Oekraïne aanvallen uit. Vanuit het hele land bereiken ons talloze video’s van het oorlogsgeweld en van het leven in steden als Marioepol, Charkov, Lviv of Tsjernihiv. Ook de hoofdstad Kiev staat zwaar onder druk terwijl de Russen de stad langzaam aan omsingelen. In dit artikel zetten we enkele opmerkelijke beelden van de oorlog op een rij.

1. Inwoners van Kiev ontwaken zonder dak boven hun hoofd

Woensdagochtend ontwaakt de hoofdstad Kiev met nieuwe bombardementen op woontorens. Vanwege de avondklok die de avond ervoor was ingegaan, waren de meeste inwoners op het moment dat de Russische bommen insloegen aan het schuilen onder de grond. De bovenste verdieping van een woontoren is weggeblazen, bewoners staan achteraf aangeslagen op straat. Bekijk de beelden in bovenstaande video.

2. 'Russen zijn nu realistischer in de onderhandelingen'

De standpunten van Rusland in de onderhandelingen met Oekraïne klinken al realistischer. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski gezegd in een nieuwe videoboodschap:

3. Fox News kondigt dood van journalist in Kiev aan

Cameraman Pierre Zakrzewski (55) en producer Oleksandra ­Kuvsjinova (24) zijn doodgeschoten in Oekraïne. Ze waren samen in Kiev aan de slag toen hun voertuig onder vuur werd genomen. De Amerikaanse zender Fox News, waarbij Zakrzewski jarenlang in dienst was, kondigde zijn overlijden tijdens een nieuwsuitzending aan:

4. Inwoners Charkov zoeken dekking voor vallende bommen

Terwijl hulpverleners na een Russische luchtaanval dinsdag overlevenden uit een zwaar beschadigd appartementsgebouw haalden, vlogen twee gevechtsvliegtuigen over hun hoofden. De bewoners en reddingswerkers slaan in paniek op de vlucht wanneer ze luttele seconden later bommen horen inslaan.