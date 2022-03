Brandweerman om het leven gekomen bij brand op Rogierplein in Brussel

In Brussel werd het metrostation Rogier woensdag rond 6.00 uur ontruimd wegens een brand in het Sheraton Hotel aan het Rogierplein. De Brusselse brandweer meldt dat er een brandweerman om het leven is gekomen bij de brand.

Het vuur in het hotel, waar renovatiewerken bezig zijn, brak omstreeks 03.30 uur uit in een technische koker. De brandweer ging meteen ter plaatse, maar is momenteel nog steeds bezig om de brand te bestrijden. Tijdens die bluswerken liet een brandweerman het leven. Hij zou verpletterd zijn geweest door een roltrap.

Een 300-tal gasten van het nabijgelegen Thon-hotel werden geëvacueerd en overgebracht naar een ander hotel.

Door de brand reden er een tijdlang geen trams op lijnen 3 en 4 tussen het Noordstation en De Brouckère, en op lijnen 25 en 55 tussen het Noordstation en Rogier. Sinds kort na 07.00 uur is de tramdienst echter hersteld op lijnen 3 en 4. Buslijn 58 van de MIVB is ook nog steeds onderbroken tussen de haltes Ijzer en Noordstation en De Brouckère en Noordstation.

Ook voor de bussen van De Lijn die aan het Rogierplein passeren, is er hinder. Lijnen die van Simonis/Bockstael komen, rijden om via de Albert 2-laan, en lijnen die van de Kruidtuin komen, rijden om via de Ginestestraat.

Dit bericht wordt aangevuld.