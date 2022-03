Twee Belgische militairen naar Oekraïne getrokken om mee te vechten tegen Rusland

Twee Belgische militairen zijn naar het front in Oekraïne getrokken om er mee te vechten tegen de Russische agressor, onder wie een deserteur. Dat meldt Le Soir dinsdag en is aan Belga bevestigd door minister van Defensie Ludivine Dedonder tijdens haar bezoek aan de Belgische troepen in Roemenië.

Een van beide militairen zou aan defensie zijn intentie om te vertrekken kenbaar gemaakt hebben. Defensie zou getracht hebben hem nog op andere gedachten te brengen, maar dat mocht niet baten en hij nam ontslag alvorens naar Oekraïne te gaan. De andere militair is vertrokken zonder ontslag te nemen, en wordt dus beschouwd als een deserteur. Het leger heeft tegen die soldaat een dossier geopend voor ‘desertie’.

Dedonder laat weten dat geen van beide mannen met wapens vertrokken is. Defensie kan evenwel niet zeggen of ze hun uniformen in België gelaten hebben

Het leger heeft de soldaten alleszins wel al gewaarschuwd. ‘Een dergelijke houding zal op geen enkele manier getolereerd worden en zal vervolgd worden als een daad van insubordinatie’, zo waarschuwde de stafchef van het leger, admiraal Michel Hofman, in een interne nota.