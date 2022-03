Het is woensdag droog en vrij zonnig. De zon kan zich soms verschuilen achter wat dikkere hoge of soms middelhoge wolkenvelden. In het westen wordt het in de loop van de namiddag opnieuw zwaarbewolkt. Het wordt zacht met maxima tussen 13 graden op de Hoge Venen en 18 graden elders bij een matige wind uit zuidoostelijke richtingen, zo meldt het KMI.

Woensdagavond is het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen in het westen terwijl het nog droog is met opklaringen in de oostelijke landshelft. Geleidelijk trekt deze storing verder over het land en wordt het vanuit het westen zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. De minima liggen tussen 6 en 9 graden. De wind waait eerst nog matig uit zuidelijke richtingen, maar draait na doortocht van de storing naar het noordwesten en wordt soms vrij krachtig aan zee.

Donderdagochtend is het al droog in het westen, maar elders valt er eerst nog een tijdlang lichte regen. De regenzone verlaat ons land na de middag, waardoor het ook in het oosten droog wordt. In de namiddag zijn er brede opklaringen in het westen, in de late namiddag of vroege avond ook in het oosten. Het wordt enkele graden minder zacht met nog maxima tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 of 12 graden in het centrum. De wind waait matig uit het noordwesten tot noorden.