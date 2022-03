Aanklagers willen dertien jaar extra voor Navalny

Russische aanklagers hebben gisteren een rechtbank verzocht om de gevangen oppositieleider en Kremlin­criticus Alexej Navalny te veroordelen tot een bijkomende gevangenisstraf van 13 jaar en hem te verplaatsen naar een gevangenis met een maximaal beveiligingsregime. Dat deden ze op basis van de beschuldiging van fraude en minachting van het hof, zei Navalny’s woordvoerster ­Kira Jarmisj op Twitter.

Navalny zit een straf van tweeënhalf jaar uit in een gevangenis ten oosten van Moskou. Die kreeg hij wegens de schending van de voorwaarden bij zijn vrijlating na een eerdere gevangenisstraf. Volgens ­Navalny waren die aanklachten verzonnen om zijn politieke ambities te dwarsbomen.

‘We hebben al gezegd dat (de Russische president Vladimir, red.) Poetin Navalny voor altijd in de gevangenis wil houden’, schreef Jarmisj. ‘De aanstaande veroordeling heeft niets te maken met de wet.’ In het klimaat van repressie, dat nog fors toegenomen is sinds de Russische invasie in Oe­kraïne, zou een uitgebreide straf voor Navalny een signaal kunnen geven aan alle andere Russen die het tegen het Kremlin opnemen.

‘Poetin wil Navalny voor altijd in de cel houden’ Kira Jarmisj Woordvoerder Navalny

‘Als de gevangenisstraf de prijs is van mijn mensenrecht om dingen te zeggen die gezegd moeten worden ... dan kunnen ze 113 jaar vragen. Ik zal geen afstand doen van mijn woorden of daden’, reageerde Navalny op Instagram.

Hij gebruikte de hoorzitting, die live vanuit de gevangenis werd uitgezonden naar verslaggevers, om op te roepen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. De rechtstreekse transmissie daarvan werd wel geblokkeerd. Het vonnis zou op 22 maart worden bekendgemaakt. (rtr, rte)