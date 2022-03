2.000 voertuigen via humanitaire corridor vertrokken uit Marioepol

Terwijl de evacuatie van burgers uit het belegerde ­Marioepol op gang komt, blijven Russische militairen humani­taire konvooien tegenhouden en plunderen.

Voor het eerst kwam er wat positief nieuws uit de zwaar getroffen havenstad Marioepol, waar tienduizenden gezinnen zonder ­levensmiddelen in de vrieskou moeten overleven en al zeker 2.500 mensen gestorven zijn.

Meer dan 2.000 auto’s mochten dinsdag via een humanitaire corridor de stad uit rijden en ’s avonds stonden nog eens tweeduizend wagens vertrekkensklaar.

• ‘Middeleeuwse’ toestanden: zo leven de omsingelde inwoners van Marioepol

Het is niet duidelijk hoeveel ­inwoners op die manier richting Moldavië of Roemenië konden vertrekken. Wel is het zo dat een meerderheid van de stadsbewoners niet over een wagen beschikt, en een konvooi met bussen lijkt momenteel niet aan de orde.

Dat betekent dat honderd­duizenden mensen voor onbepaalde tijd achterblijven in erbarme­lijke omstandigheden. Levensmiddelen, geneesmiddelen en drinkbaar water zijn zo goed als uitgeput en de hulpkonvooien die op weg waren naar de stad werden al meermaals door Russische militairen tegengehouden en deels ­geplunderd.

Het hulpkonvooi dat dinsdag de havenstad probeerde te bereiken, kwam vast te zitten in het nabij­gelegen Berdyansk omdat de Russische beschietingen bleven aanhouden.

De inwoners worden ‘in wezen verstikt in deze stad nu er geen hulp is’, vertelde Ewan Watson, woordvoerder van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), tijdens een briefing van de VN in Genève.

Het Rode Kruis zei op Twitter dat tienduizenden gezinnen onder de constante dreiging van gevaar leven in Marioepol. ‘Ze zitten ­ineengedoken in de schuilkelders. Ze hebben weinig voedsel en water. Ze zijn doodsbang’, aldus de verklaring.

Patiënten en personeel ziekenhuis gegijzeld

Ondertussen zijn er ook berichten dat Russische troepen het personeel en de patiënten van het grootste ziekenhuis van de stad hebben gegijzeld. ‘We hebben informatie ontvangen dat het Russische leger ons grootste ziekenhuis heeft ingenomen. Ze gebruiken onze patiënten en artsen als gijzelaars’, verklaarde de plaatsvervangende burgemeester van Marioepol. Het zou gaan om ongeveer 400 mensen.