Cameraman en producer doodgeschoten tijdens werk voor Fox News in Oekraïne

Cameraman Pierre Zakrzewski (55) en producer Oleksandra ’Sasha’ Kuvshynova (24) zijn doodgeschoten in Oekraïne. Hun voertuig werd beschoten toen ze er voor de zender Fox News aan het werken waren.

‘Iedereen was altijd gerustgesteld wanneer Pierre op de set stond. Hij was een professional. Hij was een journalist. En hij was een vriend’, zegt een nieuwsanker op Fox News. Zijn collega, Pierre Zakrzewski, heeft maandag een aanval in Horenka, een stadje buiten de Oekraïense hoofdstad Kiev, niet overleefd.

Zakrzewski was er aan de slag voor de zender. Hij werkte er samen met journalist Benjamin Hall, wanneer hun voertuig beschoten werd. Hall ligt nog steeds in het ziekenhuis, Zakrzewski overleefde de aanval niet, communiceerde de zender vandaag.

Fox News bevestigde slechts een eind later het tweede overlijden. ‘Uit respect voor de familie’, liet de zender weten. Het gaat om de Oekraïense Oleksandra ’Sasha’ Kuvshynova. Ze kwam bij dezelfde aanval om het leven. Kuvshynova werd ingehuurd als producer voor de zender.

Onbezongen held

De cameraman had bijzonder veel ervaring met oorlogsverslaggeving. Zo werkte hij voor Fox News eerder al in Irak, Afghanistan en Syrië. ‘Hij was heel toegewijd om dappere verhalen te vertalen. Hij was professioneel en werkte hard. Vermaard onder journalisten en enorm populair’, aldus Suzanne Scott, ceo van Fox News Media. In december kreeg hij nog de award ‘onbezongen held’ voor zijn werk bij de evacuaties in Afghanistan van afgelopen zomer. Hij kreeg die prijs op een interne awarduitreiking voor Fox-collega’s.

In een later statement reageerde de zender ook op het overlijden van Kuvshynova. ‘Ze was enorm getalenteerd. Ze werkte hard, was grappig, vriendelijk en dapper. Haar droom was om mensen wereldwijd te verbinden en verhalen te vertellen. Ze vervulde die via journalistiek.’

Het zijn de tweede en derde journalist die omgekomen is in de oorlog in Oekraïne. Brent Renaud, een Amerikaanse journalist die nog voor The New York Times heeft gewerkt en er nu op eigen houtje een documentaire aan het maken was, kwam zondag om het leven. Net zoals bij Zakrzewski en Kuvshynova werd zijn voertuig beschoten en overleefde hij het niet. Die feiten speelden zich af in de stad Irpin, opnieuw vlak bij Kiev.