Diébédo Francis Kéré wint dit jaar de Pritzker Prize, ook bekend als de Nobelprijs van de architectuur. Zijn geëngageerde ontwerpen combineren moderne technieken met Afrikaanse tradities.

Hij was in 2017 de eerste architect uit Afrika die in Londen een Serpentine Pavilion mocht bouwen, na illustere voorgangers als Daniel Libeskind, Zaha Hadid en Toyo Ito. Het jaar daarvoor was hij al in ...