Amerikaans president Joe Biden komt naar Brussel

Op 24 maart komt president Joe Biden naar onze hoofdstad. Hij zal er een uitzonderlijke Navo-top bijwonen. Volgens EU-bronnen komt hij dezelfde dag langs op een Europese top.

‘Ik heb een uitzonderlijke top samengeroepen op 24 maart op ons hoofdkwartier in Brussel’, kondigde secretaris-generaal van de Navo, Jens Stoltenberg, aan. Even later meldde het Witte Huis dat president Biden die bewuste Navo-top zal bijwonen.

Op de Navo-top zal het gaan over ‘afschrikking en defensie gerelateerd aan de Russische invasie’. Zijn bezoek moet het ‘ijzersterke toewijding’ van de VS aan de Navo in de verf zetten.

Over concretere reisplannen wordt binnenkort meer bekendgemaakt. Al vernamen persagentschappen Reuters en Belga via EU-bronnen al dat Joe Biden diezelfde dag ook een vergadering van de Europese Raad zou bijwonen. Daarin komen alle 27 staats-en regeringsleiders van de EU-lidstaten samen. Ook die vergadering vindt plaats in Brussel.