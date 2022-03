Applicatie om reistickets te kopen redt nu levens in Kiev

Kyiv Digital verkocht vroeger bus- en parkeertickets. Vandaag waarschuwt de app inwoners over luchtaanvallen en verwijst hen naar de dichtstbijzijnde schuilkelders en bevoorradingsposten.

De officiële applicatie van de stad Kiev, Kyiv Digital, heeft door de oorlog een andere functie gekregen. Vroeger kon je er de bus of een parkeerplaats mee betalen, nu kan is de app uitgegroeid tot een levensreddende informatiebron voor lokale inwoners. Je krijgt er praktische informatie over de oorlog op te zien.

Zo deelt het alerts over mogelijke luchtaanvallen en biedt het kaarten aan met locaties van onder andere schuilkelders, apotheken, winkels, toegang tot gratis water en brood, dierenwinkels en humanitaire hoofdkwartieren. Ook kun je er links naar officiële informatiebronnen terugvinden en hoe je het Oekraïense leger kunt ondersteunen.

Sinds kort staat er ook een kaart met de nog werkende benzinestations op, liet Petro Olenych, adjunct-burgemeester van Kiev en chief digital transformation officer (CDTO) donderdag weten via Telegram. Met meer dan 1,5 miljoen gebruikers is de applicatie is ondertussen een van de meest gedownloade gratis apps is binnen de stad, zegt de woordvoerder van Olenych.

Deze foto’s van de app Kyiv Digital deelde Petro Olenych, CDTO en locoburgemeester van Kiev donderdag op Telegram Foto: Telegram

Betere wifi

De meeste inwoners van de stad appreciëren de veranderingen in de online tool. ‘De app bestaat al even, en was best handig voor tickets voor de bus of trolleybus’, zegt Denys Malakhatka, een academische onderzoeker. ‘Vandaag is de werking door de oorlog compleet veranderd, en stuurt het ons alerts wanneer we moeten schuilen. Het deelt ook mee wanneer de aanval afgelopen is. Wat fijn is, want dan weet je dat je weer kunt ontspannen.’ Al kan niet iedereen de continue alerts appreciëren. ‘Er zijn acht tot tien alarmen per dag,’ aldus Kyle Kondratiev, een humanitair vrijwilliger ‘en als ik slaap wil ik ze ook niet horen.’

Behalve de app heeft het bestuur van de stad ook de wifi-toegang in de hele stad verbeterd en internetverbindingen tussen 200 verschillende schuilkelders opgezet. Zo kunnen burgers in contact blijven met familie en vrienden.