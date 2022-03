De eerste trailer is verschenen voor Ms. Marvel, een superheldenserie met Adil El Arbi en Bilall Fallah als leidende regisseurs. De serie stond aanvankelijk gepland om eind 2021 te landen op Disney+, maar de release werd door de coronacrisis verschoven naar 8 juni van dit jaar.

De serie pikt de draad op van Kamala Khan, een personage dat in 2013 werd geïntroduceerd in de strips van Marvel. Ze werd de eerste islamitische superheld van Marvel, genaamd Ms. Marvel. Negen jaar later treedt ze uit de schaduw van Captain Marvel, in een nieuwe serie van Marvel Studios.

De hoofdrol ging naar nieuwkomer Iman Vellani, die werd gevonden na een lang castingproces. De beelden in de trailer tonen alvast de flair voor humor en de snelle montage van El Arbi en Fallah, met ook inventieve ingrepen in animatie. De serie zal ook de islamitische achtergrond van Ms. Marvel behandelen.

• Interview | Adil El Arbi: ‘Stinkend rijk? Wij? Nee, we kunnen nog niet stoppen met werken’

Voor de Belgische filmmakers is het hun tweede en tevens grootste serie die ze tot nu in de VS draaiden, na twee afleveringen van de reeks Snowfall. Ook dit keer regisseerden ze slechts twee afleveringen, maar ze namen ook wel de leiding over de regie voor de hele serie, die is geschreven door de Britse Bisha K. Ali.

Na de opnames voor Ms. Marvel bleven El Arbi en Fallah nog even bij de superhelden, zij het deze keer van Marvels tegenpool, DC Comics. Voor Hollywoodstudio Warner Bros. Pictures namen ze Batgirl op, met Leslie Grace in de hoofdrol en J.K. Simmons, Brendan Fraser en Michael Keaton in bijrollen. Die film zal echter niet in de bioscoop verschijnen, maar wordt uitgebracht op streamingplatform HBO Max, dat in België nog niet afzonderlijk bestaat.

El Arbi en Fallah kregen een kans in Hollywood na het succes van hun films Black en Patser. Ze regisseerden Bad boys for life, met Will Smith en Martin Lawrence. Het werd de grootste Hollywoodhit van 2020. In tussentijd keerden ze terug naar België voor de opnames van Grond, dat ze regisseerden met Mathieu Mortelmans. Die serie kreeg onlangs de Ensor voor beste Vlaamse tv-serie.