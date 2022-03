Verdachte van moord op juf Mieke aangehouden door onderzoeksrechter

De 37-jarige man uit Berchem die zondag werd gearresteerd in het onderzoek naar het gewelddadig overlijden van juf Mieke in Herentals in november 2020 is dinsdag na verhoor aangehouden door de onderzoeksrechter in Turnhout. Dat zegt het Antwerpse parket.

De man wordt verdacht van moord. Zijn DNA-staal matcht ook met dat van het profiel dat op de plaats van de feiten werd aangetroffen.

De verdachte is een oud-leerling van Maria ‘Mieke’ Verlinden, maar over zijn eventuele motief is nog geen duidelijkheid. Volgens zijn advocaat heeft de man wel spijt en wil hij de nabestaanden de nodige antwoorden geven.

De feiten dateren al van 10 november 2020. De 59-jarige Maria Verlinden werd toen dood aangetroffen door haar man, in hun woning in de Herentalse wijk Noorderwijk. Er was buitensporig zwaar geweld gebruikt. De politie stond lang voor een raadsel en tal van oproepen tot getuigen leverden niets op. Ook een grootschalig DNA-onderzoek, met honderden personen die een analyse ondergingen, bleef tot voor kort zonder resultaat.

Opgeroepen voor DNA

De verdachte was onlangs eveneens opgeroepen om een DNA-staal af te leveren, als oud-leerling van het slachtoffer. Nog voor het uiteindelijk zo ver kwam, legde hij zondag bekentenissen af. Er werd wel nog een staal afgenomen om de betrokkenheid van de man definitief te bevestigen. De analyse daarvan heeft nu volgens het parket inderdaad uitgewezen dat er een overeenkomst is met DNA dat op de plaats van de moord was gevonden.

De verdachte verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Turnhout.