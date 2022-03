Wie wint de Boon? Karel Verhoeven en Guinevere Claeys over ‘Mijn lieve gunsteling’

Wie wint de allereerste editie van de Boon, de gloednieuwe Vlaamse literatuurprijs voor fictie en non-fictie enerzijds en voor kinder- en jeugdliteratuur anderzijds. In deze podcast stellen we u wekelijks op donderdag de vijf genomineerden voor in elke categorie. Deze laatste aflevering gaat over ‘Mijn lieve gunsteling’ van Marieke Lucas Rijneveld en over ‘Schaduw van Toet’ van Lida Dijkstra & Djenné Fila.





Voor het jeugdboek ‘Schaduw van Toet’ verplaatsen we ons naar het hof van de farao’s in het oude Egypte. Achter alle pracht en praal probeert een jonge koningsdochter zich staande te houden in een wereld vol list en bedrog.

‘Mijn lieve gunsteling’ is het verhaal van de veearts en zijn ‘uitverkorene’, de veertienjarige dochter van een boer. Een kind nog. Dit boek leest als een beklemmende bekentenis. Het is een hartverscheurend en tegelijk angstaanjagend verhaal over een foute, perverse liefde. Meteen een waardige opvolger van de ‘De avond is ongemak’ waarmee Marieke Lucas Rijneveld als eerste Nederlandse schrijver de International Booker Prize won.

Gast Karel Verhoeven| Presentatie Guinevere Claeys en Veerle Vanden Bosch