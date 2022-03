Salah Abdeslam minimaliseert rol bij voorbereiding aanslagen Parijs

Op het proces over de terreuraanslagen van 2015 in Parijs is het tweede verhoor van Salah Abdeslam (32) begonnen, een maand na het eerste.

Voorzitter Jean-Louis Périès van het bijzondere hof van assisen in Parijs startte dinsdag rond 13 uur met het deel van de ondervraging over de logistiek die de jihadistische cel opzette sinds augustus 2015.

Abdeslam gaf toe verschillende islamisten met de wagen vanuit Hongarije naar België te hebben vervoerd, maar zei niet te hebben geweten dat ze deel uitmaakten van het commando dat later de aanslagen in Parijs zou uitvoeren.

Bij andere ritten met auto’s die door hem gehuurd werden, was Abdeslam volgens zijn eigen verklaring niet betrokken. Aan de hand van telefoongegevens neemt het openbaar ministerie aan dat dit klopt.

Op verschillende andere vragen wou Abdeslam niet antwoorden.

Nog twee verhoorrondes

Bij de reeks aanslagen op 13 november 2015 kwamen meer dan 130 mensen om het leven. De terreurmilitie Islamitische Staat (IS) eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslagen op. In totaal worden nu 20 verdachte islamisten berecht.

Tot dusver kwamen op het proces, dat al zes maanden aan de gang is, voornamelijk onderzoekers en overlevenden aan het woord. Een maand geleden werd Abdeslam voor het eerst ondervraagd over zijn radicalisering en de tijd voor de aanslagen. Nu richt het hof zich op de gebeurtenissen zelf.

Tijdens zijn verhoor een maand geleden omschreef Abdeslam het bloedbad in Parijs als een verdedigingsactie van IS. Voor de rechtbank benadrukte hij zijn steun aan de terreurmilitie, die zich verzet tegen de westerse overheersing in de wereld en tegelijkertijd de sharia wil handhaven.

Abdeslam zou in Parijs een explosievengordel hebben gehad, maar die niet tot ontploffing hebben gebracht. In plaats daarvan gooide hij die weg in een buitenwijk, waar hij later werd gevonden. Hij was van gedachten veranderd, zei de 32-jarige vorige maand in de rechtbank. Het verhoor over die laatste voorbereidingen en de avond van 13 maart 2015 is voor eind maart gepland. Voor het einde van het proces, dat op 24 juni gepland staat, worden nog twee verhoorrondes verwacht.