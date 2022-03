President Zelenski: ‘Moeten erkennen dat Oekraïne geen Navo-lid kan worden’

‘Oekraïne moet erkennen dat het geen lid kan worden van Navo.’ Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski dinsdag gezegd.

‘Jarenlang hoorden we dat de deuren openstonden, maar tegelijkertijd werd ons meegedeeld dat we niet konden toetreden. Dit is de waarheid en die moeten we erkennen’, aldus Zelenski tijdens een videoconferentie met de Joint Expeditionary Force (JEF). Dat is een conferentie van militaire functionarissen, geleid door het Verenigd Koninkrijk.

Rusland heeft zich altijd verzet tegen een mogelijke toetreding van Oekraïne tot het westerse militaire bondgenootschap Navo. Het Kremlin wil namelijk dat Oekraïne neutraal wordt.

Veiligheidsgaranties

Als de deur van de NAVO niet openstaat, zo zei Zelenski, ‘dan moeten we samenwerken met de instellingen waarmee we dat kunnen’. Dat kan Oekraïne helpen en beschermen. Daarnaast moeten er afzonderlijke veiligheidsgaranties komen, vindt de president.