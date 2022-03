‘Vanuit de vluchtauto uit Kiev vertelde ze me haar hele verhaal’

‘We hebben dertig jaar lang geleerd hoe we van ons land moeten houden. En eigenlijk heeft Poetin dat alleen maar versterkt.’ Dat zijn woorden van de Oekraïense Sasha Seliverstova, die onze collega Samira Ataei neerpende. Sinds de oorlog begon, belt Samira elke dag mensen in Oekraïne om hun verhaal over deze oorlog op te tekenen. Over het belang daarvan, en over de impact van die verhalen op haar als journaliste, gaan we in gesprek met Samira.