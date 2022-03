Verdachte van schietpartijen op daklozen opgepakt

In New York en Washington zijn in minder dan twee weken twee doden en drie gewonden gevallen bij verschillende schietpartijen op daklozen. Nu is er een verdachte aangehouden.

Het Metropolitan Police Department laat weten dat het de vermoedelijke schutter heeft gearresteerd die zich richtte op slapende daklozen in New York City en Washington DC. In minder dan twee weken werden twee mensen gedood en raakten minstens drie anderen gewond. Agenten arresteerden de verdachte in Washington DC, waar hij ook meteen werd ondervraagd.

De politie gaf eerder bewakingsfoto’s vrij, waaronder een close-upfoto waarop het gezicht van de man duidelijk zichtbaar was. Ze riep mensen die hem mogelijk kenden op om zich te melden. Robert Contee, de chef van het Metropolitan Police Department, prees de snelle coördinatie tussen de diensten. Hij was ook vol lof over de agent die de link legde tussen de voorvallen in de twee steden. ‘Anders had het maanden kunnen duren voordat er een verband werd opgemerkt.’

• Schutter heeft het op slapende daklozen gemunt, al twee doden

De vroegst bekende schietpartij vond op 3 maart in Washington plaats, aldus de politie, toen een man in het noordoosten van de stad werd neergeschoten en gewond raakte. Een tweede man raakte gewond op 8 maart. De volgende dag, op 9 maart, vonden politie en brandweer een dode man in een brandende tent. Eerst werd gedacht dat hij fatale brandwonden had opgelopen, maar uit een autopsie bleek dat hij aan meerdere steek- en schotwonden was overleden.

De moordenaar reisde vervolgens noordwaarts naar New York. Een 38-jarige man die op straat in Manhattan lag te slapen, werd zaterdag om 4.30 uur in zijn rechterarm geschoten. Ongeveer anderhalf uur later schoot de schutter een andere man dood in de wijk Soho, aldus de politie. ‘Hij keek rond om zich ervan te vergewissen dat er niemand was, en daarna nam hij opzettelijk het leven van een onschuldige persoon,’ zei de New Yorkse burgemeester Eric Adams.

Nultolerantie

Nog geen maand geleden installeerde Adams een nultolerantie­beleid voor de metro van New York. In de praktijk betekende dat ook dat zo’n duizend daklozen hun vaste slaap- en schuilplaats moesten verlaten en op straat terechtkwamen. Daklozen zijn in New York City vaker het slachtoffer van zinloos en dodelijk geweld. In november werd een 32-jarige man doodgestoken terwijl hij in een metrostel sliep, en een 66-jarige man werd in brand gestoken terwijl hij aan het slapen was in een trappenhuis. Ook hij overleefde het niet. Een 75-jarige man die in het portaal van een bank sliep, werd in december geschopt en ernstig verwond, en vorige maand nog werd een dakloze man neergestoken door enkele mannen die hem probeerden te beroven.