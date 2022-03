Kiev stelt tijdelijke avondklok in van 35 uur lang

Inwoners van Kiev mogen vanaf dinsdagavond 20 uur lokale tijd gedurende 35 uur hun huizen niet verlaten. Dat heeft burgemeester Vitaliy Klitschko aangekondigd.

Van dinsdag 20 uur (19 uur Belgische tijd) tot donderdag 7 uur (6 uur Belgische tijd) mogen burgers zonder speciale toelating niet rondlopen in Kiev, tenzij om bescherming te zoeken in een schuilkelder. Burgemeester Vitaliy Klitschko roept op de berichtendienst Telegram burgers op voorbereidingen te treffen voor de avondklok.

De maatregel komt er na de bombardementen op verschillende woonwijken dinsdag in de vroege ochtend. ‘Vandaag is een moeilijke en gevaarlijke dag’, zei Klitschko. ‘De hoofdstad is het hart van Oekraïne, en dat zullen we verdedigen’, voegde hij nog toe.

Minstens twee woonwijken in Kiev zijn dinsdagochtend getroffen door bombardementen. Bij een aanval op een residentieel gebouw zijn minstens twee personen om het leven gekomen, en er vielen ook een tiental gewonden.