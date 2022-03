Australisch hof verwerpt zaak van non en tieners tegen klimaatminister

De Australische klimaatminister heeft geen zorgplicht om jongeren te beschermen tegen de klimaatverandering, besliste het Hof van Beroep.

De Australische klimaatminister Sussan Ley is met succes in beroep gegaan tegen een uitspraak dat zij een zorgplicht heeft om kinderen te beschermen tegen schade door klimaatverandering. Acht tieners en een 87-jarige non eisten vorig jaar een gerechtelijk bevel dat Ley zou beletten haar goedkeuring te geven voor een uitbreiding van de Vickery-kolenmijn in het noorden van New South Wales.

De tieners en zuster Arthur, die optrad als hun wettelijke voogd, wonnen in mei vorig jaar hun zaak en schreven zo geschiedenis. Rechter Bromberg oordeelde dat minister Ley wel degelijk de plicht had om jongeren tegen toekomstige schade van de klimaatcrisis te beschermen, iets wat nooit eerder werd erkend. Bromberg gaf wel geen bevel om de uitbreiding van de kolenmijn te verhinderen, omdat hij ervan overtuigd was dat minister Ley haar zorgplicht niet zou schenden.

Dat was verkeerd gedacht, want Susan Ley keurde intussen vier nieuwe kolenmijnprojecten goed, waaronder ook de Vickery-kolenmijn. Ze ging ook in beroep tegen de beslissing van Bromberg, en haalt nu dus haar gelijk.

Opperrechter James Allsop, die het beroep behandelde, deelde mee dat niemand het bewijs betwist over klimaatverandering en de ‘gevaren voor de wereld en de mensheid’. Maar het Hof oordeelde unaniem dat de minister geen wettelijke zorgplicht had tegenover alle Australische kinderen.

De drie rechters die het beroep behandelden, gaven verschillende redenen voor hun beslissing. Zo waren ze onder meer van mening dat de rechtsgang ongeschikt was om zaken van openbaar beleid te bepalen. Ze vonden ook dat de bescherming van het publiek tegen persoonlijk letsel door de gevolgen van klimaatverandering niet de verantwoordelijkheid van de minister was – of toch niet onder de Australische milieuwetten.

Teleurgesteld

De leider van de actie, de 17-jarige studente Anjali Sharma uit Melbourne, vertelde dat ze kapot was van het vonnis en vertelde dat ze een beroep bij het hooggerechtshof zouden overwegen ‘Het zal ons niet afschrikken in onze strijd voor een veilige toekomst,’ zei ze buiten de rechtbank. ‘De federale rechtbank heeft vandaag misschien de voorkeur gegeven aan de juridische argumenten van de minister, maar dat verandert niets aan de morele verplichting van de minister om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. Het verandert niets aan de wetenschap. Het blust de branden niet en laat het water niet stromen. We zullen niet stoppen in onze strijd voor klimaatrechtvaardigheid. De wereld kijkt toe.’

David Barnden, een advocaat die de jongeren vertegenwoordigt en vorig jaar het eerste vonnis als historisch bestempelde, zei dat het besluit teleurstellend was. ‘Volwassenen moeten alles doen wat binnen hun vermogen ligt om een veilige toekomst voor onze kinderen te creëren,’ zei hij. ‘We zullen jongeren blijven steunen in hun strijd om een veilige toekomst en we zullen dit besluit zorgvuldig evalueren om de volgende stappen te bepalen.’

Op een persconferentie in Queensland zei minister Ley dat ze nog geen kans had gehad om het vonnis te lezen, maar dat ‘het gezond verstand de overhand had gekregen’. ‘Ik wil de mensen geruststellen dat ik mijn verantwoordelijkheden zeer serieus neem’, zei ze tegen verslaggevers.