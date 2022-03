Pete Davidson gaat de ruimte in met Blue Origin

Pete Davidson gaat volgende week de ruimte in met Blue Origin, het ruimteschip van Amazon-oprichter Jeff Bezos. De komiek en SNL-ster zal een van de zes passagiers op die ruimtevlucht zijn.

Pete Davidson, bekend van Saturday night live, gaat op 23 maart 2022 mee met de volgende ruimtevlucht van de Blue Origin. De comedian zal vergezeld worden door Marty Allen, ceo van Party America, filantroop en vastgoedmagnaat Marc Hagle en zijn vrouw Sharon Hagle, Jim Kitchen, een professor aan de universiteit van North Carolina en Dr. George Nield, de voorzitter van Commercial Space Technologies. Dit is de vierde menselijke ruimtevlucht die gelanceerd wordt door het private ruimtevaartbedrijf en al de twintigste in totaal, schrijft Variety.

Ruimtevlucht

Davidson is niet de eerste ster die met het schip van Bezos de ruimte in gaat. Star trek-acteur William Shatner (90) was in oktober, als oudste mens ooit, al aan de beurt tijdens de tweede vlucht van de commerciële racket. In december stapte de Good morning America-presentator Michael Strahan aan boord van de derde vlucht in november 2021.

Waarom Davidson?

Het ruimtevaartbedrijf van de Amerikaanse ondernemer en ceo van Amazon Jeff Bezos richt zich zowel op ruimtetoerisme, als op lanceringen en innovaties voor commerciële en wetenschappelijke ruimtevaart. Elke vlucht heeft tot nu toe al op een of andere manier geschiedenis geschreven. Hoe dat juist zit met Davidsons vlucht is nog niet duidelijk, hoewel het de eerste keer zal zijn dat een lid van de cast van SNL in de ruimte is geweest.