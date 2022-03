Touring tevreden, bedrijven verwachten meer: ‘Energieakkoord vooral gericht op gezinnen’

De werknemersorganisaties vinden het energieakkoord een goede eerste stap maar verwachten snel meer specifieke maatregelen voor ondernemingen. Mobiliteitsorganisatie Touring is dan weer blij met de tijdelijke accijnsverlaging op brandstof.

Het VBO noemt de maatregelen om de factuur voor verwarming en brandstof te verlagen ‘goede initiatieven op korte termijn’. Ook de verlenging van het soepel systeem voor tijdelijke werkloosheid tot eind juni wordt positief onthaald. ‘Maar na deze eerste trap van een drietrapsraket moeten er nog twee fases volgen. De komende dagen verwachten we duidelijkheid over de toekomstige energiemix. En vervolgens toont deze crisis nog maar eens aan dat we dringend goed moeten nadenken over wat de impact van energie en eventuele tweederonde-effecten op de loon-prijsspiraal en bijgevolg de competitiviteit van Belgische bedrijven zal hebben’, zegt topman Pieter Timmermans.

Unizo is dan weer positief over de btw- en accijnsverlaging, die volgens Danny Van Assche mogelijk een gunstig effect zal hebben op de sterk stijgende inflatie. Ook de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wordt goed onthaald. Maar hij reageerde dinsdag ook teleurgesteld op het ontbreken van concrete maatregelen voor bedrijven. ‘De maatregelen die de regering heeft aangekondigd zijn vooral gericht op gezinnen.’

Van Assche vindt het onbegrijpelijk dat de regering wacht op een studie van de Nationale Bank over de gevolgen van de stijgende energie- en grondstoffenprijzen voordat er maatregelen voor ondernemingen komen. ‘De situatie bij de bedrijven is minstens even precair als bij de gezinnen.’

Ook het Vlaams netwerk van ondernemingen Voka spreekt van een goede eerste stap om de energiefactuur voor gezinnen te verlagen, maar voor bedrijven moet er meer gebeuren ‘en dit op korte termijn’. ‘Ook ondernemingen kreunen onder de sterk stijgende energierekeningen. Ze kunnen die meestal niet of slechts gedeeltelijk doorrekenen.’

Voka-topman Hans Maertens wil dat de accijnzen op gas en elektriciteit voor bedrijven zouden verlagen. Hij wil ook dat de energieafhankelijkheid wordt aangepakt. ‘Het is absoluut noodzakelijk dat de federale regering deze week nog beslist over de levensduurverlenging van minstens twee kerncentrales. Daarnaast zijn ook beslissingen nodig om de transitie naar een meer duurzame energievoorziening te versnellen’, aldus de Voka-topman.

‘Touring dankt onze overheid voor haar daadkracht die een steentje zal bijdragen tot het vrijwaren van de koopkracht voor al wie een auto, een motor, een bestel- of vrachtwagen nodig heeft om mobiel te zijn en om zijn of haar job te kunnen uitoefenen’, reageert de mobiliteitsorganisatie. Die is blij met de tijdelijke accijnsverlaging, die dit weekend al zou ingaan. Touring waarschuwt wel dat de brandstofprijzen hoog blijven. De organisatie raadt weggebruikers daarom aan om ‘economisch en anticiperend te rijden’ en om onder meer te controleren of de banden de juiste spanning hebben.