Een Russische journaliste heeft maandag een nieuwsprogramma op de Russische staatstelevisie verstoord door achter de presentatrice op te duiken met een spandoek met anti-oorlogslogans. De moeder van twee werd na haar actie opgepakt.

‘Geen oorlog. Stop de Oorlog. Geloof geen propaganda. Hier liegen ze tegen je. Russen tegen oorlog.’ Dat stond te lezen op het spandoek waarmee Maria Ovsjannikova, die als redacteur werkt bij staatszender Channel One, plots achter de presentatrice opdook.

De moeder van twee werd kort na de feiten opgepakt en verhoord. Het Russische persbureau Tass meldde dat het Russische openbaar ministerie het incident onderzoekt. Maar in een video die bijna tegelijk op sociale media verscheen, gaf Ovsjannikova meer uitleg bij haar moedige protest.

‘Mijn moeder is Russisch, maar mijn vader is Oekraïens. Zij hebben nooit ruzie gehad. Ik schaam dat ik de afgelopen jaren bij de staatszender heb gewerkt en propaganda voor het Kremlin heb gemaakt. Ik schaam me dat ik leugens laat vertellen op tv. Ik schaam me dat ik het het Russische volk tot volgzame zombies heb getransformeerd’, legde ze haar drijfveren voor het protest uit.

In haar video neemt ze ook geen blad voor de mond wat de verantwoordelijkheid van Poetin betreft. ‘Wat er in Oekraïne gebeurt, is een misdaad. De verantwoordelijke voor deze agressie is slechts één persoon: Vladimir Poetin.’

‘Broederoorlog’

In een adem roept ze haar landgenoten ook op om niet zwijgzaam toe te kijken. ‘De hele wereld heeft ons de rug toegekeerd. De volgende 10 generaties van onze nakomelingen zullen de schande van deze broederoorlog niet kunnen wegwassen. Wij Russen zijn denkende en intelligente mensen. Het ligt in onze macht om al deze waanzin te stoppen. Doe mee met de protesten. Wees niet bang. Ze kunnen ons niet allemaal arresteren.’

Ze riskeert een celstraf van 15 jaar. Al zal ze door een ervaren man worden verdedigd. Volgens tweets van Pavel Chikov, een Russische mensenrechtenactivist, zal Ovsyannikova verdedigd worden door Daniil Berma. Hij werd in mei 2020 zelf gearresteerd omdat hij protesteerde en hij vertegenwoordigde ook Pussy Riot-lid Maria Alekhina.