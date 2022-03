Geen strafverzwaring voor verkrachting in Overpoortstraat

Twee jongemannen die beschuldigd werden van verkrachting van een dronken vrouw in de toiletten van een café in de Gentse Overpoortstraat in 2018, zijn veroordeeld tot respectievelijk 20 en 16 maanden cel met uitstel. Dat heeft het Gentse hof van beroep dinsdag beslist.

De feiten gebeurden in 2018 in café Lime in de Overpoortstraat. Het slachtoffer had zwaar gedronken en herinnerde zich niets van de feiten, maar een vriendin liet haar weten dat er een filmpje circuleerde waarin ze seks had met de twee beklaagden. Volgens de jongemannen had de vrouw hen in de toiletten meegenomen en gebeurde de seks met onderlinge toestemming.

Slachtoffer kon geen toestemming geven

De correctionele rechtbank achtte de dubbele verkrachting echter bewezen omdat het slachtoffer zich bevond in een zodanige toestand van dronkenschap dat ze geen toestemming kon geven. De jongeman die het filmpje maakte, werd veroordeeld tot 20 maanden cel met uitstel, en de andere verdachte kreeg 16 maanden cel met uitstel. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van 7.500 euro.

Het vonnis in maart 2021 veroorzaakte op sociale media verontwaardigde reacties. De rechtbank oordeelde dat de verdachten ‘flagrant misbruik’ gemaakt hadden van de situatie waarin het toen 19-jarige dronken slachtoffer zich bevond ‘om haar op een slinkse manier te verkrachten’. ‘De tweede beklaagde heeft deze feiten dan nog eens gefilmd zonder medeweten van het slachtoffer en deze aan anderen getoond. De gevolgen van dergelijke feiten voor het slachtoffer zijn enorm en mogen geenszins onderschat worden’, stelde het vonnis.

Motivering arrest nog niet bekend

Het openbaar ministerie besliste om beroep aan te tekenen tegen de uitspraak. De zaak voor het Gentse hof van beroep werd achter gesloten deuren behandeld. Het openbaar ministerie had een strafverzwaring gevorderd, maar de verdediging stelde dat er alleen sprake was van voyeurisme, omdat één van hen het filmpje had gemaakt en verspreid. Het hof van beroep bevestigde de straffen opgelegd in eerste aanleg. De motivering van het arrest is nog niet bekend.