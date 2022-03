Dienst Opgroeien sluit kinderopvang in Kalmthout na herhaalde inbreuken

Het Agentschap Opgroeien heeft de vergunning van kinderopvang Sascha in Kalmthout ingetrokken. Vanaf 1 april moet het kinderdagverblijf sluiten. De ouders van 25 kinderen moeten op zoek gaan naar een nieuwe opvangplek. Dat laat Opgroeien dinsdag weten in een persbericht.

De opvang kwam eerder al in woelig water waardoor Opgroeien de vergunning in augustus 2021 had opgeheven. De organisator tekende bezwaar aan tegen deze opheffing. De adviescommissie WVG gaf de organisator gelijk. Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) nam op 1 maart 2022 de definitieve beslissing om de opvang te sluiten tegen 1 april 2022 wegens blijvende inbreuken op de vergunningsvoorwaarden en nadat de organisator voldoende kansen kreeg om dit recht te zetten.

De opheffing van de vergunning volgt na een lang handhavingstraject. Opgroeien bracht ook het lokaal bestuur op de hoogte van de opheffing van de vergunning. De gemeente zet zich via het lokaal loket kinderopvang in om een oplossing te vinden voor de ouders met een kind dat naar deze opvang gaat.