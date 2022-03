De federale regering licht de maatregelen toe die getroffen werden om de fors stijgende energieprijzen tegen te gaan. U kunt de persconferentie hier live volgen.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) legde uit dat dit pakket maatregelen bovenop de eerder genomen maatregelen komt: ‘Alle inspanningen samen komen dit jaar al drie miljard, nu komt er een bijkomende inspanning van 1,3 miljard.’

De Croo wees naast de hoge brandstof- en energieprijzen nog op het onderliggend probleem: ‘De groothandelsgasmarkten zijn totaal irrationeel: de prijzen zijn die van een schaarste op de markt, maar die is er niet. Ik heb daarom op Europees niveau ervoor gepleit bijkomende maatregelen te nemen: het afromen van overwinsten van energieproducenten, het overgaan op een gegroepeerde Europese aankoop van gas en kijken of er een plafond kan ingevoerd worden op de Europese prijzen.’ Volgende week zou de EU over maatregelen beslissen.

‘Ik ben voor een vrije markt, maar als die compleet losstaat van de realiteit moet je ingrijpen’, besloot de premier. ‘Anders zit je in de far west.’

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) lichtte de genomen maatregelen toe, van de btw-verlaging naar 6 procent voor gas tot het opnieuw verlengen van het sociaal tarief. ‘Het was vooral belangrijk om in eerste instantie de last van de schouders van gezinnen en alleenstaanden te halen. Maar we moeten ons ook engageren wat hernieuwbare energie betreft om de aanvoer van betaalbare energie te waarborgen. We werken verder, onze gezinnen verdienen dat.’

Van der Straeten: ‘Geven alle meerinkomsten terug aan bedrijven en gezinnen’

‘We beleven de grootste energiecrisis, die nog meer geaccentueerd wordt door de oorlog in Oekraïne’, bevestigde minister van Energie Tinne Van der Straeten. ‘Die toont aan hoe groot ons probleem van afhankelijkheid van import uit het buitenland is. Het zijn de gezinnen en bedrijven die daardoor het hardst getroffen worden.’

‘Daarom geven we met de 1,3 miljard euro aan steunmaatregelen nu eigenlijk elke euro aan meerinkomsten die we hebben terug aan hen’, legde Van der Straeten uit. ‘Ongeacht hoe je verwarmt, krijg je ongeveer 300 euro steun. 200 euro van de btw-verlaging voor elektriciteit en gas, of van de stookoliepremie. Daarbovenop komt de 100 euro verwarmingspremie uit het vorige pakket aan steunmaatregelen die op dit moment wordt uitbetaald. De mensen die recht hebben op een sociaal tarief, 1 miljoen gezinnen, zullen gemiddeld per jaar 230 euro uitsparen door de maatregelen in de verschillende pakketten.’ Ook de energieminister pleitte tot slot voor Europese maatregelen.

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) maakte nog bekend dat een studie in samenwerking met de Nationale Bank zal nagaan hoe de energiecrisis de Belgische bedrijven raakt en welke maatregelen kunnen genomen worden om de impact tegen te gaan.

Gilkinet: ‘Trein is meer dan ooit de oplossing’

‘De trein is meer dan ooit de oplossing voor groene en goedkope mobiliteit en dat moet zo blijven’, aldus minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). Daarom besliste de regering om de prijsverhoging die de NMBS wou doorvoeren, voor zijn rekening te nemen. ‘Zo kunnen we nog beter concurreren met de wagen, die door de stijgende brandstofprijzen duurder wordt.’

‘Ook de middenstanders en zelfstandigen lijden erg onder de energiecrisis’, benadrukte minister van Middenstand David Clarinval (MR). Ook voor hen is de verlaging van de accijnzen volgens hem belangrijk. Clarinval wees ook nog op de invoer van het stelsel voor tijdelijke werkloosheid voor bedrijven die de gevolgen dragen van de de Oekraïnecrisis, en op de studie van de Nationale Bank, die in samenwerking met de sociale partners en verschillende sectoren zal gebeuren.

Clarinval gaf een voorbeeld van een onderwerp voor die studie: ‘Sinds drie weken is er geen zonnebloemolie meer in België, dat klinkt misschien grappig, maar dat betekent dat alle producenten van frieten, en dat zijn er veel in ons land, een andere oplossing moeten zoeken.’