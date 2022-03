Niet alleen Oekraïense burgers posten elke dag talloze video’s van de oorlog op sociale media. Ook Oekraïense en Russische militairen nemen regelmatig hun smartphone om de oorlog vanuit hun standpunt vast te leggen. In dit artikel zetten we enkele opvallende beelden, geverifieerd door de redactie, op een rij.

1. Oorlogsvoertuigen in de clinch in Marioepol en Volnovakha

Leden van het Oekraïense Azov-bataljon hebben bovenstaande video gemaakt van een Oekraïense BTR-4. Ze tonen hoe Oekraïense soldaten in het voertuig enkele Russische T-72-tanks uitschakelen nabij Marioepol.

Niet ver van Marioepol, in Volnovakha, filmde een Russische soldaat dan weer hoe zo’n T-72 het vuur opent op Oekraïense troepen. Het is onduidelijk of de tank zijn doel daarbij raakte of niet.

2. Kiev ontwaakt met hevige knal, opnieuw talloze ontploffingen in Charkov

Rond vijf uur dinsdagmorgen hoorden de inwoners van Kiev, volgens de burgemeester nog zo’n twee miljoen mensen, een luide knal. Volgens het Franse persagentschap AFP waren er zeker drie zware ontploffingen in het centrum van de stad.

De tweede grootste stad van het land, Charkov, is intussen al enkele dagen omsingeld door Russische troepen. Hun artillerie heeft ook vannacht het vuur veelvuldig geopend op de stad. Dat blijkt uit onderstaande beelden van enkele ooggetuigen.

3. Journalist van Russische staatszender stormt studio binnen

In Rusland werd het avondjournaal op Channel One even verstoord door Marina Ovsyannikova , een redactrice van de staatszender. Ze had een bord bij waarop stond: ‘Stop de oorlog, nee aan de oorlog.’

Wat er met Ovsyannikova gebeurde na het incident, is niet duidelijk.