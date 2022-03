Dinsdag begint zwaarbewolkt, later opklaringen

De dag begint dinsdag zwaarbewolkt met regen in het zuidoosten van het land. In het centrum van het land zijn er eerder perioden van lichte regen en in het noordwesten blijft het droog. In de loop van de namiddag verschijnen er stilaan opklaringen vanaf het westen en wordt het overal droog, voorspelt het KMI.

De maxima bedragen 6 graden in de Hoge Venen tot 13 à 14 graden in het noordwesten. Er waait een zwakke tot matige zuidoostelijke wind.

Dinsdagavond en volgende nacht blijft het droog met wolkenvelden maar ook brede opklaringen. Tegen het eind van de nacht kan er in het westen van het land wat regen vallen. De minima liggen tussen lokaal 0 graden in de Hoge Ardennen en 6 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost.

Woensdagochtend hangen er eerst wolkenvelden en is er in het westen kans op wat regen. Al snel wordt het overal droog met zonnige perioden. Op het einde van de namiddag neemt de bewolking in het westen toe en is opnieuw een bui mogelijk. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 19 of lokaal 20 graden in het centrum van het land bij een matige zuidoostelijke wind.