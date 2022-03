Cruiseschip met duizenden opvarenden loopt vast voor Dominicaanse kust

Voor de noordkust van de Dominicaanse Republiek is maandag een gigantisch cruiseschip aan de grond gelopen kort nadat het de haven van Puerto Plata verliet. Dat hebben de autoriteiten gemeld.

Volgens de lokale pers gaat het om de Norwegian Escape die zo’n 3.000 toeristen en 1.600 bemanningsleden aan boord heeft.

‘Voorlopig is er geen gevaar voor de passagiers of de bemanning’, verklaarde viceadmiraal Ramon Gustavo Betances Hernandez aan de pers. Volgens Hernandez liep het schip vast als gevolg van de hevig wind. Hij hoopt dat de boot weer vlot getrokken kan worden wanneer het over enkele uren hoogtij is. Pogingen om het schip met sleepboten te bevrijden, draaiden tot hiertoe op niets uit.

Volgens de website van de rederij is de Norwegian Escape meer dan 300 meter lang en biedt het vaartuig plaats aan maximaal 4.200 passagiers en 1.700 bemanningsleden.